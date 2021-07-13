Размер налога за жилье привязан к минимальной зарплате. Учитывая недавний рост последней, налог тоже резко повысится

Так, летом 2022-го украинцам придется платить за 2021-й год по повышенной ставке, которая увеличится с 70,8 до 90 гривен за один квадратный метр. Об этом говорится в Налоговом кодексе, пишет "Апостроф".

Отмечается, что платить налог придется тем, кто владеет квартирами, площадью более 60 кв. метров, и домами - более 120 кв. метров. Тем, у кого в собственности находится и дом, и квартира, придется раскошелиться, если суммарная площадь жилья более 180 кв. метров.

Отдельным пунктом прописано, что владельцам квартир от 300 "квадратов" или домов от 500 нужно будет заплатить 25 000 гривен.

Важный нюанс: налог взимается только с "лишних" квадратов. Если площадь квартиры, к примеру 100 квадратных метров, то платить придется только за 40.

То есть если сейчас эта сумма составляет 2832 гривен, в следующем году она увеличится почти на тысячу гривен - 3600. Квитанции придут до 1 июля 2022-го года. Плательщикам налогов дается срок 60 дней, чтобы внести деньги.

Также следует помнить о том, что если площадь вашей недвижимости "превышена", а жилье разделено в собственности между всеми членами семьи, то для для каждого будет установлена своя норма.

Напомним, украинцам придется платить налог "на жилье", суммы достигают 25 тысяч

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