В Киеве женщина повисла из окна многоэтажки
Как передает Politeka.net, подробности и кадры инцидента показали в пресс-службе МВД Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
К правоохранителям обратилась прохожая, которая и сообщили, что в окне 9-го этажа стояла женщина и громко кричала.
Патрульные сразу же выдвинулись на место. Они свободно зашли к ней в квартиру, поскольку дверь была открыта.
"Патрульные зашли внутрь и обнаружили жительницу квартиры, которая сидела на подоконнике, перегнувшись наружу", - рассказали в полиции.
Не растерявшись, патрульные схватили ее за руки и затащили обратно в квартиру.
"Гражданка вела себя агрессивно и ругалась. Инспекторы вызвали на место специализированную бригаду медиков, женщину госпитализировали. О происшествии сообщили родным", - сообщили в полиции.
Отметим, что наиболее распространенными причины смерти от несчастных случаев в Украине являются: самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортом, отравления алкоголем, случайные утопления и падения с высоты.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.
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