В Киеве женщина повисла из окна многоэтажки



Как передает Как передает Politeka.net , подробности и кадры инцидента показали в пресс-службе МВД Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

К правоохранителям обратилась прохожая, которая и сообщили, что в окне 9-го этажа стояла женщина и громко кричала.

Патрульные сразу же выдвинулись на место. Они свободно зашли к ней в квартиру, поскольку дверь была открыта.

"Патрульные зашли внутрь и обнаружили жительницу квартиры, которая сидела на подоконнике, перегнувшись наружу", - рассказали в полиции.

Не растерявшись, патрульные схватили ее за руки и затащили обратно в квартиру.