Вот это да!

В Бердянске мужчина грозился покончить жизнь самоубийством

Инцидент произошел вечером, 12 июля, пишет pro.berdiansk.

31-летний мужчина залез на крышу полуразрушенного здания, позвонил в полицию и сообщил о своем намерении спрыгнуть с нее.

Экстренные службы города были подняты по тревоге. Спасительная операция длилась около двух часов, и специалистам все-таки удалось убедить мужчину не прыгать.

По его словам "самоубийцы", он выиграл в лотерею семь миллионов гривен, но свой выигрыш так и не получил.

В итоге его направили в психоневрологический диспансер.



Отметим, что наиболее распространенными причины смерти от несчастных случаев в Украине являются: самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортом, отравления алкоголем, случайные утопления и падения с высоты.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.

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