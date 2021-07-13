В Бердянске мужчина грозился покончить жизнь самоубийством
Инцидент произошел вечером, 12 июля, пишет pro.berdiansk.
31-летний мужчина залез на крышу полуразрушенного здания, позвонил в полицию и сообщил о своем намерении спрыгнуть с нее.
Экстренные службы города были подняты по тревоге. Спасительная операция длилась около двух часов, и специалистам все-таки удалось убедить мужчину не прыгать.
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По его словам "самоубийцы", он выиграл в лотерею семь миллионов гривен, но свой выигрыш так и не получил.
В итоге его направили в психоневрологический диспансер.
Отметим, что наиболее распространенными причины смерти от несчастных случаев в Украине являются: самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортом, отравления алкоголем, случайные утопления и падения с высоты.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.
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