На Киевщине пожилая женщина попала в водную ловушку
Как передает Politeka.net, подробности спасительной операции сообщили в пресс-службе полиции области.
Инцидент произошел рано утром. К правоохранителям обратился случайный перехожий, который сообщил, что услышал крики о помощи возле местного водоема.
"Полицейские сектора реагирования патрульной полиции за считанные минуты прибыли к водоему, который находится в отдаленной части села. В реке правоохранители обнаружили пожилую женщину, которая сообщила, что очень замерзла и не может самостоятельно выбраться из воды", - говорится в сообщении.
Один из полицейских бросился старушке на помощь и вытащил ее из воды, а вот как 90-летняя женщина попала туда - остается загадкой.
После произошедшего она ничего не смогла объяснить своим спасителям.
В итоге ее госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь.
Отметим, что наиболее распространенными причины смерти от несчастных случаев в Украине являются: самоубийства, несчастные случаи, связанные с транспортом, отравления алкоголем, случайные утопления и падения с высоты.
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