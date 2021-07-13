Инцидент произошел рано утром. К правоохранителям обратился случайный перехожий, который сообщил, что услышал крики о помощи возле местного водоема.

На Киевщине пожилая женщина попала в водную ловушку

"Полицейские сектора реагирования патрульной полиции за считанные минуты прибыли к водоему, который находится в отдаленной части села. В реке правоохранители обнаружили пожилую женщину, которая сообщила, что очень замерзла и не может самостоятельно выбраться из воды", - говорится в сообщении.

Один из полицейских бросился старушке на помощь и вытащил ее из воды, а вот как 90-летняя женщина попала туда - остается загадкой.

После произошедшего она ничего не смогла объяснить своим спасителям.

В итоге ее госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь.