Специалисты не рекомендуют здесь купаться
Погодные условия сделали свое дело – из-за частых дождей, высоких температур, гроз и шквалов вода не везде пригодна для купания.
Центр Общественного здоровья сообщил, какие пляжи в Украине самые грязные и где купаться категорически запрещено.
Отклонения в воде есть по данным ЛКП (лактопозитивные палочки) и по химическим составам. На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания.
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Донецкая область:
- Городской пляж в Мариуполе в районе водной станции "Куточок" – отклонения по индексу ЛКП
- Пляжи "Кокос", "Арбор" в городе Лиман – отклонения по индексу ЛКП
Запорожская область:
- Пляж в Бердянске – отклонения по индексу ЛКП
- Пляж "Правый берег" в Запорожье, пляж в Энергодаре – отклонения по индексу ЛКП
- В Энергодаре – также отклонения по химическим показателям.
Николаевская область
- Пляж в Южноукраинске – отклонения по индексу ЛКП
- Пляж в городе Николаев – отклонения по индексу ЛКП
Херсонская область:
- Пляж Молодежный в Херсоне – отклонения по индексу ЛКП
Киев:
- Пляжи "Веселка", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Слободка", "Центральный", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербное", "Пуща-Водица", "Галерный" – отклонения по индексу ЛКП
- Пляжи "Вербное" и "Пуща-Водица" - отклонения по химическим показателям.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.