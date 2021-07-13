Будьте осторожны, берегите себя и близких!

Специалисты не рекомендуют здесь купаться

Погодные условия сделали свое дело – из-за частых дождей, высоких температур, гроз и шквалов вода не везде пригодна для купания.

Центр Общественного здоровья сообщил, какие пляжи в Украине самые грязные и где купаться категорически запрещено.

Отклонения в воде есть по данным ЛКП (лактопозитивные палочки) и по химическим составам. На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания.

Донецкая область:

Городской пляж в Мариуполе в районе водной станции "Куточок" – отклонения по индексу ЛКП

Пляжи "Кокос", "Арбор" в городе Лиман – отклонения по индексу ЛКП

Запорожская область:

Пляж в Бердянске – отклонения по индексу ЛКП

Пляж "Правый берег" в Запорожье, пляж в Энергодаре – отклонения по индексу ЛКП

В Энергодаре – также отклонения по химическим показателям.

Николаевская область

Пляж в Южноукраинске – отклонения по индексу ЛКП

Пляж в городе Николаев – отклонения по индексу ЛКП

Херсонская область:

Пляж Молодежный в Херсоне – отклонения по индексу ЛКП

Киев:

Пляжи "Веселка", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Слободка", "Центральный", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербное", "Пуща-Водица", "Галерный" – отклонения по индексу ЛКП

Пляжи "Вербное" и "Пуща-Водица" - отклонения по химическим показателям.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.