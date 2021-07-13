Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков решил покинуть свой пост в правительстве

Как стало известно вечером во вторник, 13 июля, глава МВД написал заявление об отставке. Текст заявления, а также прямая речь Авакова были опубликованы на официальном сайте МВД. В частности, министр сообщил, что подает заявление об отставке согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

«Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему», - написал министр.

В свою очередь, телеканал «Дом» сообщает, что рассмотрение заявления Авакова в Верховной Раде состоится уже 15 июля.

По данным источников «Української правди» в «Слуге народа», в данный момент известны две кандидатуры на опустевшее кресло главы МВД: нардеп от «СН» Александр Бакумов и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Известно также, что ранее обсуждалась возможность назначения на должность министра внутренних дел нынешнего секретаря СНБО Алексея Данилова, однако в ОПУ не поддержали это предложение.

Отметим, что Арсен Аваков находился на должности главы МВД с 2014 года.

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