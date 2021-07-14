Татьяна Тулайдан спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей
Во время недавней непогоды на Раховщине девочка, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и трех соседских детей. Тогда река Черная Тиса вышла из берегов и сносила все на своем пути.
О поступке смелого ребенка рассказал глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, когда началось наводнение, Татьяна с маленьким братиком была одна дома, родители работали в поле.
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Юная девочка, не испугалась грозы и страшной стихии и не растерялась. Когда вода начала прибывать к дому, она выключила дома все электричество, взяла семилетнего братика Юрчика за руку и побежала к дому своей тети. Там было еще четверо испуганных детей, а воды в доме - по колено.
Татьяна успокоила малышей и забрала обратно к своему дому, отведя на второй этаж, где они в безопасности дождались родителей.
"Посмотрите в эти глаза – в них нет страха. Это глаза настоящего героя – Татьяны из Стебного, на Раховщине", – подчеркнул чиновник.
Напомним, что прохожая героически спасала ребенка от наркоманов в Днепре.
Как сообщала Politeka, родители отказались от девочки, которая спасла четырех детей из огня.
Также Politeka писала, что пенсионерку спасают в Днепре, старушка оказалась в плену стихии.