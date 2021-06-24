У Дніпрі наркомани напали на дитину
Як передає Politeka.net, про інцидент розповіла адвокат Юлія Сегеда на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, все сталося 23 червня приблизно о 12.00 біля Свято-Покровського храму.
"Троє місцевих наркоманів побили 14 річну дитину. Били жорстоко. Двоє тримали, третій бив, причому бив головою об стіну. Відбила хлопчика реально хоробра жінка, яка проходила повз і яка потім наполягала що хоче дати поліції свідчення, а поліції вони не особливо були потрібні", - повідомила правозахисниця.
Також вона додала, що правоохоронні органи відреагували на інцидент неналежно.

Раніше ми повідомляли, що в Черкасах на 13-річного хлопчика в під'їзді напав 33-річний сусід.

Крики дитини про допомогу почув його батько, який в цей час був на вулиці. Він забіг у під'їзд і побачив, як нападник душить сина подушкою, а потім вдарив його ножем, який тримав у руці. Поява батька врятувало життя дитині.

поліція, поліція України

Нагадаємо, що на Миколаєві депутату вручили підозру в замаху на вбивство.

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