У Дніпрі наркомани напали на дитину

За її словами, все сталося 23 червня приблизно о 12.00 біля Свято-Покровського храму.

"Троє місцевих наркоманів побили 14 річну дитину. Били жорстоко. Двоє тримали, третій бив, причому бив головою об стіну. Відбила хлопчика реально хоробра жінка, яка проходила повз і яка потім наполягала що хоче дати поліції свідчення, а поліції вони не особливо були потрібні", - повідомила правозахисниця.

Також вона додала, що правоохоронні органи відреагували на інцидент неналежно.