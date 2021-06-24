Раніше ми повідомляли, що в Черкасах на 13-річного хлопчика в під'їзді напав 33-річний сусід.
Крики дитини про допомогу почув його батько, який в цей час був на вулиці. Він забіг у під'їзд і побачив, як нападник душить сина подушкою, а потім вдарив його ножем, який тримав у руці. Поява батька врятувало життя дитині.
Нагадаємо, що на Миколаєві депутату вручили підозру в замаху на вбивство.
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Як повідомляла Politeka, у Чернігові чоловік з особливою жорстокістю розправився з власним сином і завдав йому 106 ударів кухонним ножем і 8 ударів тупим предметом.
Також Politeka писала, що сварка між родичами Закінчилася пораненням 30-річного чоловіка і самогубством його 65-річного родича.