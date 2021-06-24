В Днепре наркоманы напали на ребенка
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказала адвокат Юлия Сегеда на своей страничке в Facebook.
По ее словам, все произошло 23 июня примерно в 12.00 возле Свято-Покровского храма.
"Трое местных наркоманов избили 14 летнего ребенка. Били жестоко. Двое держали, третий бил, причем бил головой об стену. Отбила мальчика реально храбрая женщина, которая проходила мимо и, которая потом настаивала что хочет дать полиции показания, а полиции они не особо были нужны", - сообщила правозащитница.
Также она добавила, что правоохранительные органы отреагировали на инцидент неподобающе.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах на 13-летнего мальчика в подъезде напал 33-летний сосед.

Крики ребенка о помощи услышал его отец, который в это время был на улице. Он забежал в подъезд и увидел, как нападающий душит сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке. Появление отца спасло жизнь ребенку.

полиция, полиция Украины

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

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Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.