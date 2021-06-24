В Днепре наркоманы напали на ребенка

По ее словам, все произошло 23 июня примерно в 12.00 возле Свято-Покровского храма.

"Трое местных наркоманов избили 14 летнего ребенка. Били жестоко. Двое держали, третий бил, причем бил головой об стену. Отбила мальчика реально храбрая женщина, которая проходила мимо и, которая потом настаивала что хочет дать полиции показания, а полиции они не особо были нужны", - сообщила правозащитница.

Также она добавила, что правоохранительные органы отреагировали на инцидент неподобающе.