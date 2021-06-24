Ранее мы сообщали, что в Черкассах на 13-летнего мальчика в подъезде напал 33-летний сосед.
Крики ребенка о помощи услышал его отец, который в это время был на улице. Он забежал в подъезд и увидел, как нападающий душит сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке. Появление отца спасло жизнь ребенку.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
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Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.