Между директором школы и родителями произошел скандал

Так, в Запорожье в школе №91 директор написала заявление в полицию по поводу кражи школьного имущества и потребовала провести беседу с мамой, которая отважилась на такой шаг.

Об этом на странице в Facebook сообщила глава общественного движения "Хочу учиться" Екатерина Зверева.

Волонтер отметила, что ковер нельзя было украсть у школы, ведь купили его за родительские деньги и не передавали на баланс учебного учреждения. Вещь просто пылилась в школе четыре года.

"Ковер, который так был нужен и который родители приобрели для своих детей, а это очень важно, ведь главное заклинание, которое работало - "это всё для ваших детей", оказался не нужным и вообще не подходящим после проверки Держпродспоживслужбы, через полгода после покупки... и переместился в шкаф. Где и простоял до конца четвертого, пока о нем не вспомнили родители", - отметила Зверева.

Волонтер уточнила, что деньги от продажи ковра находятся у родителей на нужды детей в новом учебном году, ведь никто не сомневается, что они будут.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.