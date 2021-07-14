В Украине будет зафиксирована наибольшая температура среди европейских стран

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, уже 15 числа по всей территории страны температура подымиться до 30-35 со знаком "+", но жара пойдет на спад уже с 20 июля.

Сначала "попустит" Запад страны, а за ним похолодает на Востоке и в южных областях.