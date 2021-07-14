В Украине будет зафиксирована наибольшая температура среди европейских стран
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже 15 числа по всей территории страны температура подымиться до 30-35 со знаком "+", но жара пойдет на спад уже с 20 июля.
Сначала "попустит" Запад страны, а за ним похолодает на Востоке и в южных областях.
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В украинском гидромедцентре уже предупредили, что 14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Крыму на смену сильным ливням пришел град, разогнавший отдыхающих.
Как сообщала Politeka, спасатели и синоптики предупредили украинцев о сильной жаре.
Также Politeka писала, что Житомир пострадал от ливней и ураганного ветра.