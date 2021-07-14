Спасателям удалось локализировать пожар в Черкасской области
14 июля к спасателям поступила информация о том, что на улице Лесная в городе Смела произошел взрыв в жилом доме с последующим пожаром. Взрыв вызвал пожар, а также разрушение крыши и наружной стены здания.
Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте работали 14 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и три единицы техники.
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Спасателями в 09:45 пожар был локализован, в 10:05 – ликвидирован. Во время разбора конструкций дома из-под завалов достали тело погибшего владельца здания, 1966 года рождения.
Предварительно было установлено, что в доме взорвался газовый баллон, это и привело к дальнейшему возгорания жилища, разрушению крыши и стены.
Стоит отметить, что взрывы бытового газа в последние годы стали массовым явлением. Чаще всего утечки газа происходят из-за людской беспечности, реже - из-за износа сетевого оборудования.
Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.
Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.
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