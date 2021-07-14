Спасателям удалось локализировать пожар в Черкасской области

14 июля к спасателям поступила информация о том, что на улице Лесная в городе Смела произошел взрыв в жилом доме с последующим пожаром. Взрыв вызвал пожар, а также разрушение крыши и наружной стены здания.

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте работали 14 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и три единицы техники.

Спасателями в 09:45 пожар был локализован, в 10:05 – ликвидирован. Во время разбора конструкций дома из-под завалов достали тело погибшего владельца здания, 1966 года рождения.

Предварительно было установлено, что в доме взорвался газовый баллон, это и привело к дальнейшему возгорания жилища, разрушению крыши и стены.

Стоит отметить, что взрывы бытового газа в последние годы стали массовым явлением. Чаще всего утечки газа происходят из-за людской беспечности, реже - из-за износа сетевого оборудования.

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