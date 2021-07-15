Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста министра МВД
Как передает Politeka.net, голоса "за" отдал 291 народный депутат.
Глава МВД написал заявление об отставке 13 июля. Текст заявления, а также прямая речь Авакова были опубликованы на официальном сайте МВД. В частности, министр сообщил, что подает заявление об отставке согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».
Отметим, что Арсен Аваков находился на должности главы МВД с 2014 года.
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Отметим, что Министр внутренних дел Украины назначает на должность Верховная Рада Украины в установленном законодательством порядке.
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