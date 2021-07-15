В Киеве продавцы мороженого избили покупателя

Так, в ботаническом саду Фомина произошел языковой скандал - продавщица мороженого отказалась обслуживать покупателя на украинском, а ее муж якобы избил киевлянина, пишет в Фейсбук Владимир Оливец.

"Меня избили за украинский язык! Не думал, что доживу до такого, но сегодня случилось. Продавщица в ботсаду имени Фомина наотрез отказывается обслуживать на украинском, а ее муж-напарник, с характерной татуировкой на плече, еще и бьет", – написал Оливец.

К слову, в Киеве ранее разгорелся языковый скандал в теннисном лагере , который находится в Киеве.

Преподаватели академии заставили украиноязычного ребенка общаться на русском языке.

По словам женщины, когда она забирала своего сына с обучения, он ей сказал, чтобы она не раговаривала на украинском: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать". А сами вожатые оскорбляли украинский язык при ней и говорили, что он никому не нужен.

После возмущения женщины в теннисной академии ее заверили, что подобного больше не повторится, а все их сотрудники теперь будут общаться на государственном языке.

Напомним, языковой скандал вокруг Довбика не утихает.

Как Politeka писала, преподаватель из Одессы попал в языковый скандал.

Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык.