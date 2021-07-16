Что сейчас с пострадавшими

Взрыв произошел в Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции и показала фото с места происшествия.

Отмечается, что в результате взрыва неизвестного устройства, предварительно – гранаты, в результате пострадали 6 человек, в том числе 4-летний ребенок.

"15 июля, около 19.25 часов на линию 102 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы".

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу и получают помощь медиков.

Подозреваемого в совершении подрыва задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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