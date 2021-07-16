В Черкасской области двое мужчин погибли в канализационном колодце
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
"15 июля в Центр управления в чрезвычайных ситуациях из города Монастырище Уманского района поступило сообщение о том, что на улице Соборной, во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце, потеряли сознание двое мужчин", - говорится в сообщении.
Мужчины находились на глубине 4 метров, их подняли на поверхность спасатели и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, их не удалось спасти.
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Напомним, в Киеве спасатели помогли ребенку
Родители парня позвонили в ГСЧС.
Спасатели сняли гайку с пальца 12-летнего парня -ребенок надел ее ради забавы.
Это произошло 13 июля в многоэтажке на улице Кондратюка. Сотрудникам ГСЧС пришлось применить специальный электроинструмент, чтобы снять гайку с пальца.
Вместе с медиками ГСЧС провели беседу с парнем и его родителями.
К счастью, медицинская помощь не понадобилась, здоровью парня ничего не угрожает.
К слову, в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.