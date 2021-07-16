На Хмельниччине мужчина подорвал гранату

Как передает Politeka.net, подробности трагедии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел в городе Каменец-Подольский. Сначала люди услышали звуки похожие на выстрелы, но все оказалось куда страшнее.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии — гранаты", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадало шестеро - среди них 4-летний ребенок.

скорая, врачи

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Людей госпитализировали в больницу.

Как выяснилось взрыв организовал мужчина в состоянии алкогольно опьянения. Его уже задержали правоохранители.

Стоит отметить, что за последние годы в Украине увеличилось количество преступлений, совершенных под действием алкоголя.