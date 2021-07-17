В украинской столице вновь вспыхнул языковой скандал
Компания AllStars-IT уволила свою сотрудницу, которая назвала украинский язык "мерзким".
Об этом компания сообщила в Instagram.
Так, киевлянка Анастасия заявила, что ненавидит украинский язык и считает его "мерзким", позже уточнила, что вообще "не переваривает" государственный язык.
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"Я не люблю укр язык, потому что звучит он мерзко", - заявила блогерша.
Компания вскоре отреагировала на заявление девушки, которая проходила у них стажировку.
К слову, в Киеве ранее разгорелся языковый скандал в теннисном лагере , который находится в Киеве.
Преподаватели академии заставили украиноязычного ребенка общаться на русском языке.
По словам женщины, когда она забирала своего сына с обучения, он ей сказал, чтобы она не раговаривала на украинском: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать". А сами вожатые оскорбляли украинский язык при ней и говорили, что он никому не нужен.
После возмущения женщины в теннисной академии ее заверили, что подобного больше не повторится, а все их сотрудники теперь будут общаться на государственном языке.
Напомним, языковой скандал вокруг Довбика не утихает.
Как Politeka писала, преподаватель из Одессы попал в языковый скандал.
Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык.