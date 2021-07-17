В украинской столице вновь вспыхнул языковой скандал

Компания AllStars-IT уволила свою сотрудницу, которая назвала украинский язык "мерзким".

Об этом компания сообщила в Instagram.

Так, киевлянка Анастасия заявила, что ненавидит украинский язык и считает его "мерзким", позже уточнила, что вообще "не переваривает" государственный язык.

"Я не люблю укр язык, потому что звучит он мерзко", - заявила блогерша.

Компания вскоре отреагировала на заявление девушки, которая проходила у них стажировку.

К слову, в Киеве ранее разгорелся языковый скандал в теннисном лагере , который находится в Киеве.

Преподаватели академии заставили украиноязычного ребенка общаться на русском языке.

По словам женщины, когда она забирала своего сына с обучения, он ей сказал, чтобы она не раговаривала на украинском: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать". А сами вожатые оскорбляли украинский язык при ней и говорили, что он никому не нужен.

После возмущения женщины в теннисной академии ее заверили, что подобного больше не повторится, а все их сотрудники теперь будут общаться на государственном языке.

Напомним, языковой скандал вокруг Довбика не утихает.

Как Politeka писала, преподаватель из Одессы попал в языковый скандал.

Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык.