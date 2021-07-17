Жителям Украины, которые не вовремя платят за коммуналку, начали присылать платежки со штрафами

Абоненты "Киевтеплоэнерго" начали получать платежные квитанции, в которых кроме сумм за отопление и горячую воду, указаны дополнительные цифры. Как объяснил "Громадському радіо" директор "Энергосбыта" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, специальные финансовые санкции предъявляют украинцам в соответствии с Гражданским кодексом.

Дополнительно будут платить те украинцы, которые имеют задолженность. А таких немало: например, в Киеве по состоянию на 1 июля долг за отопление и горячую воду составил 3,5 миллиарда гривен.

"3% годовых начисляются на остаток задолженности. Потери предприятия от инфляционных процессов рассчитываются ежемесячно на остаток задолженности, учитывая ежемесячный индекс инфляции", – рассказывает представитель предприятия.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного строка внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.

Что интересно, размер штрафов не очень большой, но многие жители считают начисление пени безобразием, поскольку карантин еще не закончился и многие остались без зароботка.

Стоит отметить, что помимо отопления с 1 августа также вырастут цены и на электроэнергию. Вместо одного тарифа введут сразу четыре: самый высокий из них (при потреблении более 500 кВт*ч в месяц) составит более 3 грн за кВт*ч, а самый низкий (при потреблении до 100 кВт*ч) останется на уровне 1,68 грн за кВт*час.

Ранее Politeka писала, что тарифы на коммуналку в Одесской области взлетят: озвучены новые цифры с 1 августа.

Напомним, что украинцев ошеломили новым подорожанием коммуналки: "Тариф вырастет на 70%".

А еще Politeka сообщала, что новое подорожание ударит по украинцам, что взлетит в цене больше всего: к чему готовиться осенью.