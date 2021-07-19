В Одесской области утонули отец с сыном

18 июля, в поселке Затока Белгород-Днестровского района нашли тело 13-летнего ребенка, пытаясь спасти которого 17 июля утонул его отец, передает "Суспільне".

В поиске пропавшего ребенка участвовали спасатели, водолазы и полицейские.

Они обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы.

Напомним, в Одессе отдыхающим не помешало купаться и загорать тело мужчины, которое пролежало на пляже около четырех часов.

Около 8 часов утра из моря достали тело пожилого мужчины, который утонул. Личность его быстро установили благодаря пенсионному удостоверению. Мужчине было 83 года.

Утопленника положили у берега и прикрыли простыней. Тело забрали спустя 4 часа и всё это время возле него купались и загорали отдыхающие, в том числе и дети.

Напомним, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".

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