Дети понимали, что больше не вернутся в родные земли

Выпускников с оккупированного Крыма и Донбасса, которые хотели поступать в ВУЗы Украины, родители вывозили заранее и с большими сложностями. Родители говорили, что везут детей в гости к бабушкам и дедушкам, и давали гарантии возвращения с детьми.

Об этом рассказал ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

По его словам, из Донецкой области подростков вывозили через Россию, так как выпускников школ не пропускают через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.



"Эти дети осознают, что домой они уже не вернутся, они для себя приняли такое решение", – заявил ректор.

Родители сообщили ректору, что государственные оккупационные органы РФ уже сегодня разыскивают их детей. Они обосновывают это необходимостью ребятам быть на летних сборах по военной подготовке. И еще неизвестна реакция так называемых ватажков ДНР по отношению к родителям, после их возвращения домой без детей.

"На временно оккупированных территориях подростков отправляют в летние лагеря, на военные сборы. Родители боятся возвращаться домой, не понимают, что с ними самими там теперь будет, как оккупанты отреагируют, что дети не вернулись", – отметил Аброськин.



Напомним, выпускникам в 2021 придется сдавать платные тесты ВНО.

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