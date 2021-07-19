Дети понимали, что больше не вернутся в родные земли
Выпускников с оккупированного Крыма и Донбасса, которые хотели поступать в ВУЗы Украины, родители вывозили заранее и с большими сложностями. Родители говорили, что везут детей в гости к бабушкам и дедушкам, и давали гарантии возвращения с детьми.
Об этом рассказал ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.
По его словам, из Донецкой области подростков вывозили через Россию, так как выпускников школ не пропускают через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.
"Эти дети осознают, что домой они уже не вернутся, они для себя приняли такое решение", – заявил ректор.
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Родители сообщили ректору, что государственные оккупационные органы РФ уже сегодня разыскивают их детей. Они обосновывают это необходимостью ребятам быть на летних сборах по военной подготовке. И еще неизвестна реакция так называемых ватажков ДНР по отношению к родителям, после их возвращения домой без детей.
"На временно оккупированных территориях подростков отправляют в летние лагеря, на военные сборы. Родители боятся возвращаться домой, не понимают, что с ними самими там теперь будет, как оккупанты отреагируют, что дети не вернулись", – отметил Аброськин.
Напомним, выпускникам в 2021 придется сдавать платные тесты ВНО.
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