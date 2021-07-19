Люди были очень напуганы

Стрелков правоохранителям задержать пока не удалось

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, когда водитель двигался по Центральному мосту. В автобус, который курсирует по маршруту 124-а, со стороны лесополосы на левом берегу стреляли неизвестные.

Об этом ТСН сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

В полиции рассказали, что прибыв на место, они обнаружили транспортное средство и водителя. Он пояснил, что, когда двигался по мосту, с правой стороны неизвестные в количестве пяти человек произвели выстрел в направлении автобуса из предмета, похожего на пистолет.

В результате обстрела в авто "вылетело" боковое окно, а люди были очень напуганы.

Правоохранители обследовали территорию лесополосы, однако cтрелков не обнаружили. Не нашли их и по состоянию на утро понедельника, 19 июля.

Правоохранители устанавливают детали инцидента. Событие зарегистрировали в журнале единого учета.

Стоит отметить, что стрельба из огнестрельного или холодного метательного оружия в неотведенных местах с нарушением установленного порядка влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.