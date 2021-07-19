Дебютировал в кино еще в детстве

Ушел из жизни известный украинский и советский актер Владимир Судьин, карьера которого началась еще в юные годы с фильма «Неразлучные друзья»

Знаменитый артист театра и кино скончался 14 июля в Киеве, не дожив до своего 83-летия чуть больше двух недель. Причина смерти артиста пока не раскрывается.

Судьин родился в Киеве 29 июля 1938 года и за свою жизнь внес большой вклад в развитие актерского и режиссерского мастерства в Украине.

Он дебютировал в кино еще в 1952 году, исполнив главную роль в известном приключенческом фильме для детей «Неразлучные друзья». Его персонаж, Вадим Попов, запомнился и полюбился многим зрителям.

Помимо этого Судьин сыграл в таких известных фильмах, как «Киевлянка», «Флаги на башнях» и «Это было весной».

На счету Судьина также множество театральных постановок, в которых он выступал в качестве режиссера. Помимо этого актер преподавал основы режиссуры, а также мастерство актера в украинских вузах. Судьин также был автором множества публикаций в украинских журналах, посвященных искусству.

Напомним, в 23 года ушел из жизни известный актер, которого любили все.

Как сообщала Politeka, неожиданно скончался знаменитый актер, в сети обсуждают его последние слова и фото.

Также Politeka писала, что не стало известной актрисы, прославившейся драматическими ролями.