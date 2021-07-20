Медуз выносит тысячами на пляжи Азовского моря
Берег в украинском курорте Приморском Посаде, как и многие другие места летнего отдыха, завален мертвыми медузами. Власти применили тяжелую технику, чтобы почистить от медуз пляж.
Видео с уборкой пляжа опубликовало местное издание РИА-Мелитополь.
На кадрах видно, что курортное село в Мелитопольском районе Запорожской области, как и многие другие места летнего отдыха, завален медузами. Невозможно даже подойти к воде. Чтобы обеспечить отдыхающим доступ к воде мертвых медуз убирают экскаватором.
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Стоит отметить, что в этом году многие туристы жалуются на огромное скопление медуз в Азовском море. Так, к берегу Бердянска, Приморска и Приморского Посада подплывают медузы-корнероты, которые больно жалят. Отдыхающие сами пытаются почистить море: достают медуз из воды и "складируют" на пляжах. Кое-где их даже вывозят тачками.
Отмечается, что меньше всего медуз среди курортов Запорожской области сейчас в Приморске.
Медузы массово появляются у берегов запорожских курортов, когда вода в Азовском море прогревается до 28-30 ° С. Сейчас она именно такой температуры. Как только похолодает — медуз станет меньше.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.