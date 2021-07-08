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В Одесі зафіксували величезну кількість сонечок

Як передає Politeka.net, кадри з узбережжя Чорного моря публікують очевидці в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Цього літа українці зіткнулися на відпочинку з безліччю сюрпризів, які піднесла їм природа. Туристів атакували Морські блохи, сколопендри, змії та навіть скорпіони. Також відпочиваючим докучають медузи.

Цього разу узбережжя Одеси атакували полчища сонечок.

На опублікованих кадрах видно, що між прибережними каменями просто кишить комахами.

Коментатори під постом відзначають, що це незвичайні сонечка, а їх інвазійний вид.

"Вони ж теж кусаються", "Значить їдять якусь живність", "Чула про це явище. Там бувають навали різних комах. Несподівано з'являються і так само зникають різко", "Поле битви з попелиць іноді переноситься на пляж", "це штучно вирощені Комахи для боротьби з іншими комахами", "Два тижні тому їх було стільки в Приморському, а тут і до Одеси долетіли", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, "Жалять та залишають опіки": відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

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