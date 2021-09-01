Вчера в некоторых регионах Украины было громкое и зрелищное прощание с жарким сезоном

В селе Мироновка Белоцерковского района Киевской области выпал град размером с яйцо. А в селе Верхняя Дубечня в Вышгородском районе на Киевщине пронесся ураган, который снес крыши, с корнем вырвал деревья и пополам сломал электроопоры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего в Киевской области за прошедшие сутки количество осадков местами составила 56-66 мм.

Ураган длился недолго, однако бедствия наделал существенного. Еще с ночи местные начали прочищать заваленные деревьями тропы к дворам. На следующий день спилили надломленные деревья, которые загораживали дорогу.

У кого-то из жителей дерева завалились на хозяйственные здания, местами ветром с крыш сорвало металлическое укрытие, повредив автомобили.

В результате непогоды под Киевом остались без "света" жители более ста поселков. На места уже отправлены ответственные службы для устранения проблем.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.

Также Politeka сообщала, Украину накрыло ураганом, мощный ветер валил деревья и обрывал провода: кадры.