Вчера в некоторых регионах Украины было громкое и зрелищное прощание с жарким сезоном
В селе Мироновка Белоцерковского района Киевской области выпал град размером с яйцо. А в селе Верхняя Дубечня в Вышгородском районе на Киевщине пронесся ураган, который снес крыши, с корнем вырвал деревья и пополам сломал электроопоры.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Всего в Киевской области за прошедшие сутки количество осадков местами составила 56-66 мм.
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Ураган длился недолго, однако бедствия наделал существенного. Еще с ночи местные начали прочищать заваленные деревьями тропы к дворам. На следующий день спилили надломленные деревья, которые загораживали дорогу.
У кого-то из жителей дерева завалились на хозяйственные здания, местами ветром с крыш сорвало металлическое укрытие, повредив автомобили.
В результате непогоды под Киевом остались без "света" жители более ста поселков. На места уже отправлены ответственные службы для устранения проблем.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.
Также Politeka сообщала, Украину накрыло ураганом, мощный ветер валил деревья и обрывал провода: кадры.