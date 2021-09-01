1 сентября в ряде областей Украины сохранится повышенный уровень опасности
Так, в Закарпатской области и Карпатах метеорологи объявили первый уровень опасности. Там ожидают значительные дожди и грозы. Кроме того. Спасатели предупреждают о пожарной опасности в некоторых регионах Украины.
Об этом сообщает пресс служба ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.
На реках Закарпатской области 1 сентября уровень воды может повыситься до 1 метра. Однако значительного подтопления территорий не прогнозируют. Об этом сообщил Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.
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В горных районах будет угроза селей и оползней. Там будет держаться второй уровень опасности.
В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях 1 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Стоит отметить, что осеннее похолодание сначала следует ждать на Западе и Севере Украины. Температура воздуха снизится до +14 и +16 градусов. Кроме того, на западе температура уже 3 сентября достигнет +13 градусов.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
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