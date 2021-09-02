В Днепре дедушка регулярно вытаскивал фрагменты брусчатки из пешеходной дорожки и клал их в свою сумку.

Пожилого мужчину за эти делом заметили жители и опубликовали его фото на Facebook-странице «Наш Тополь 1».

"Огромная просьба не давать таким скромным вандалам ломать и разбирать то, что было сделано для нас всех", — отметил автор снимков.

По словам очевидцев, мужчина несколько дней подряд поэтапно разбирал мостовую. Они предположили, что за время свой «работы» он успел забрать десятки плиток. Автор фотографий пожаловался на то, что после действий пожилого мужчины на пешеходной дорожке образовались ямы, из-за которых прохожие могут споткнуться и упасть.

Для каких целей мужчина забирал элементы пешеходной дорожки себе в настоящее время остается неизвестным. Комментаторы отметили, что пожилой мужчина появляется в указанном месте практически ежедневно.

Днепряне рассказали, что дедушку уже несколько раз прогоняли, но он возвращается к брусчатке снова. Комментаторы предлагают отыскать место, в которое мужчина относит фрагменты брусчатки, а после вернуть их обратно. Его самого предлагают наказать. Большая часть комментаторов строит различные догадки о том, зачем мужчина решил заняться своим незаконным ремеслом.

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