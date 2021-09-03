Командир спецназа, Герой Украины Александр Петраковский умер во время операции после того, как семь лет провел в коме.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По словам Бутусова, сердце военного остановилось из-за врачебной ошибки. Александр Петраковский умер в конце августа, а ранение получил на Донбассе 7 лет назад. В 2014 году, летом, он получил ранение в голову.

Журналист рассказал, что полученное ранение не было тяжелым. Защитника Украины в возрасте 26 лет забрали в больницу. Его состояние было стабильным. Бутусов уверен, что врачи совершили грубую ошибку и вставили трубку аппарата искусственной вентиляции легких неверно.

Это привело к тому, что пациент задохнулся на начальном этапе операции, а его сердце перестало биться. Солдат впал в кому. По словам журналиста, врачебную ошибку медики попытались скрыть. Для этого офицера с ранением перевезли во Львов из Харькова и поместили в военный госпиталь.

Основываясь на отчете о лечении солдата журналист называет лечение опасным и безграмотным. По словам журналиста именно ложь ряда медиков привела к смерти раненого офицера. Бутусов подчеркнул, что пока пациента выводили из комы, потеряли время. Пострадавший пролежал во львовском госпитале более сорока дней.

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