"Еще одного сына Украины не стало"

Молодой украинский военный Александр Юрков погиб в районе проведения ООС на Донбассе

Украина лишилась еще одного защитника на этой неделе. Как сообщили в 93-й бригаде «Холодный Яр», в среду, 14 июля, на позиции украинских военных недалеко от Мариуполя погиб их сослуживец. Обстоятельства гибели парня не уточняются, однако известно, что Александру было всего 19 лет.

«С грустью сообщаем о том, что 14 июля 2021 в районе проведения Операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель с. Криничиватое Софиевского района», - написали военные в Фейсбук.

Украинцы выражают слова соболезнования в связи с гибелью бойца.

«Еще одного сына Украины не стало...Соболезнования родным и близким ... Герою Слава!», «Светлая и вечная память...Соболезнования родным и близким», «Светлая и вечная память Герою, соболезнования родным и близким Александра», «Царство небесное», - пишут люди под публикацией о потере.

Напомним, трагически оборвалась жизнь 24-летнего украинского бойца: без отца остался новорожденный ребенок.

Как сообщала Politeka, 20-летний нацгвардеец свел счеты с жизнью на железной дороге: "поссорился с девушкой и...".

Также Politeka писала, что боец ВСУ получил фатальное ранение на Донбассе: без отца остались трое детей.