На Донбассе молодой украинский военный погиб от пули вражеского снайпера

Как сообщили в своем Фейсбук представители 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского, трагедия в зоне боевых действий произошла вечером 8 июля. Сержант Евгений Курасов, наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы», погиб гаделеко от села Пески в Донецкой области.

В бойца попала пуля, выпущенная снайпером боевиков. К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Евгению было всего 24 года. Он родился в селе Локня под Сумами. Дома у бойца остались жена с двухмесячным ребенком и родители.

«Светлая память и покой. Герои в наших сердцах», - говорится в прощальной публикации побратимов Евгения.

Украинцы также выразили свою соболезнования в связи с гибелью защитника.

«Вечная и светлая память Герою, который отдал свою жизнь за Украину...Искренние соболезнования родным и близким», «Вечная и светлая память славному сыну Украины! Искренние соболезнования родным», «Господи, когда это прекратится, чтобы дети не погибали? Когда Бог воздаст тем, кто эту войну проводит?», «Жить и жить. Такой молодой! Жаль», - пишут люди.

Напомним, в Украине подняли вопрос роста потерь на Донбассе.

Как сообщала Politeka, боец ВСУ получил фатальное ранение на Донбассе: без отца остались трое детей.

Также Politeka писала, что трагически оборвалась жизнь красавицы-снайпера ВСУ.