Разведчица из ВСУ Ольга Гранецкая скончалась в госпитале после борьбы с тяжелой болезнью

Жизнь снайпера из Винницы оборвалась в Киеве в пятницу, 14 мая, передает «Суспільне» со ссылкой на волонтера Юлию Щербань. Она рассказала, что Ольга почти год боролась с острым лейкозом, однако в конце концов болезнь взяла верх.

По словам волонтера, Ольга мечтала о победе Украины в войне на Донбассе. Из-за своей болезни молодой военной пришлось перенести несколько операций, однако она каждый раз после них возвращалась на фронт.

Несмотря на усилия врачей, несколько дней назад состояние Ольги ухудшилось: температура поднялась до 39 градусов и держалась шесть дней.

«Девушки, которые там были, "выгоняли" ее на лечение. А она говорила: – У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо», - поделилась воспоминанием Юлия.

С 2017 года Ольга была снайпером-разведчицей в первой разведроте 131 отдельного разведывательного батальона на Донбассе. С начала войны она сама хотела попасть на фронт.

У военной остались мать и две сестры. Родные и близкие проведут ее в последний путь в Виннице 16 мая.

Ранее мы сообщали, что 24-летний боец ВСУ погиб от пулевого ранения, которое получил 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района.

10 суток военные медики боролись за жизнь защитника, но, к сожалению, украинца спасти не удалось.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины: "Там нельзя плакать".