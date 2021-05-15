Разведчица из ВСУ Ольга Гранецкая скончалась в госпитале после борьбы с тяжелой болезнью
Жизнь снайпера из Винницы оборвалась в Киеве в пятницу, 14 мая, передает «Суспільне» со ссылкой на волонтера Юлию Щербань. Она рассказала, что Ольга почти год боролась с острым лейкозом, однако в конце концов болезнь взяла верх.
По словам волонтера, Ольга мечтала о победе Украины в войне на Донбассе. Из-за своей болезни молодой военной пришлось перенести несколько операций, однако она каждый раз после них возвращалась на фронт.
Несмотря на усилия врачей, несколько дней назад состояние Ольги ухудшилось: температура поднялась до 39 градусов и держалась шесть дней.
«Девушки, которые там были, "выгоняли" ее на лечение. А она говорила: – У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо», - поделилась воспоминанием Юлия.
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С 2017 года Ольга была снайпером-разведчицей в первой разведроте 131 отдельного разведывательного батальона на Донбассе. С начала войны она сама хотела попасть на фронт.
У военной остались мать и две сестры. Родные и близкие проведут ее в последний путь в Виннице 16 мая.
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