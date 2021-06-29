Трагическая весть всколыхнула Украину

Стало известно, что защищая независимость Украины, погиб 52-летний житель Кривого Рога Андрей Гонар. Он был старшим солдатом 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Как сообщил Обозреватель, у него осталось трое детей.

Причиной гибели 52-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время обстрелов боевиков, когда находился на позиции, где нес службу. Боец из Кривого Рога, родился 17 ноября 1971 года. В 58-й бригаде служил с июня 2019-го. Был старшим водителем мотопехотной роты. И погиб практически в последний день своего контракта.

У защитника остались трое детей: 25-летняя и 11-летняя дочери, а также 23-летний сын.

Сын погибшего рассказал, что сам отслужил срочную службу, хотел тоже подписать контракт, чтобы служить вместе с отцом. Но он ему не разрешил этого сделать - очень волновался за жизнь парня.

Сын и сестра мужчины вспоминают, что Андрей был патриотом, поэтому пошел защищать Украину. Он мечтал, чтобы война поскорее закончилась.

Друзья говорят, что Андрей был из тех редких людей, с которыми можно было решить все вопросы. А главное, он никогда никого не предавал и не подставлял. Он был удивительным человеком.

Андрей увлекался рыбалкой, даже на фронте находил время поймать рыбу, пожарить и угостить товарищей.

Напомним, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте.

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ.