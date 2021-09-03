Жестокое нападение на случайную прохожую произошло в Ровно
Два 15-летних брата-близнеца решили проверить как это, когда человека ранят ножом. Под руку извергам попалась 42-летняя жертва. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, передает "ТСН".
Женщина спокойно шла по тротуару и разговаривала по мобильному телефону, когда на нее напал один из братьев в желтой курточке с капюшоном. Парень ударил несчастную несколько раз, при чем "добивал" уже лежачую, после чего они с братом быстро скрылись с места происшествия.
Правоохранителям удалось оперативно разыскать подозреваемых. Они были уже дома. По версии полиции, близнецы смотрели жестокие мультфильмы и компьютерные игры и решили проверить, как это в реальности. Школьнику грозит от 3 до 7 лет за решеткой. Его брат пока проходит по этому делу как свидетель.
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