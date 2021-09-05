Эксперт назвала счастливчиков, которым повезет с 6 по 12 сентября

В ближайшие семь дней удача будет сопутствовать во всех делах, больше чем другим, предствителям четырех знаков Зодиака. Об этом рассказала таролог Ольга Соломка, передает "Обозреватель". Овны и Скорпионы будут купаться в финансовом благополучии, Рак наконец сможет насладиться плодами своих трудов, а для Водолеев наступит идеальное время, чтобы отдохнуть.

Овен

В финансовых вопросах овнам сильно повезет, ожидается большой приток средств, а также возможностей их заработать. Овнам могут заплатить как за ранее проделанную работу или же дать аванс на будущее.

Рак

Люди, рожденные под созвездием Рака, будут наслаждаться минуткой славы и подымуться еще выше в глазах окружающих. Раки поведут за собой, показывая верный путь, может, и не легкий, но неприменно успешный. Победы будут достигаться одна за другой.

Скорпион

Большие деньги свалятся на Скорпионов, которые, похоже, попадут на золотую жилу. Возможно, это будут плоды успешного бизнеса, а, может, объявятся богатые родственники, желающие поделится значительными доходами.

Водолей

Наступит благоприятное время, когда можно позволить себе отложить все дела и просто отдохнуть. Таролог советует Водолеям расслабиться и, возможно, отправиться в отпуск.

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