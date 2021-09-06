В городе Одесса муж на протяжении пяти дней выгоняет жену и двухмесячного ребенка из дому из-за громкого плача малыша.
Об этом сообщают Новости Одессы.
По словам свидетелей, мама устраивается рядом с коляской, в которой находится ребенок, и ночует на детской площадке возле дома. Муж женщины и отец малыша аргументирует свое поведение невозможностью выспаться после тяжелого рабочего дня, поскольку ему мешает детский плач.
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Убежищем для мамы и ребенка по ночам служит детский манеж для игр. Глава семьи настолько устает на работе, что не беспокоится о безопасности супруги и их сына, которые вынуждены ночевать на улице. На отснятых очевидцами кадрах можно увидеть, как мать ребенка ночует непосредственно на полу, а коляска с ребенком стоит рядом с ней.
При этом, мать ребенка отказывается идти в полицию, чтобы составлять заявление на своего мужа. Комментаторы опубликованного в сети видео отметили, что возможно мать маленького плачущего ребенка происходящее устраивает, либо она уверена, что ей никто не поможет. Также пользователи социальных сетей в комментариях посоветовали матери как можно быстрее отыскать выход из ситуации и позаботиться о собственной безопасности, а также безопасности малыша.
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