В больнице, не приходя в сознание, умер маленький житель Черкасс, над которым издевались дома
Семилетнего Андрюши не стало вечером 5 сентября, медики две недели боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. О смерти мальчика сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, пишет Укринформ.
Напомним, мальчика доставили в реанимационное отделение больницы 24 августа с многочисленными травмами различной степени тяжести, в частности с гематомой головы, пролежнями, рваными ранами на лице (отсутствует часть уха и прокушена губа) и половых органах. Изначально ребенок мог дышать самостоятельно, но затем начали отказывать органы и он впал в кому. Врачи делали все возможное, но драгоценное время для спасения его жизни было упущено.
В настоящее время арестованы неродные бабушка и дедушка Андрюши по статье "оставление в небезопасности" (родители отчима ребенка), у которых ранее уже были проблемы с законом.
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Бабушка Андрея
Мама и папа мальчика находились во время трагедии в Киеве. У Андрюши есть также трехлетняя сестричка, за которой тоже следили бабушка с дедушкой.
Андрей с родителями
Предварительно озвучивалась версия, что мальчика покусали собаки. Бабушка Андрюши утверждает, что он упал с груды кирпичей, которые лежат у них во дворе, и плохо ему стало, мол, буквально в ночь на 24 августа.
Украинцы активно комментируют случившееся:
"Это кааак? Да они ОБА виновны в равной степени. Ну как так?? Обоих под суд!"
"два вопроса - бесхозные сабаки и бесхозные дети... куда смотрели власти?"
"Царствие небесное невинной душе..."
"Над ребенком издевались, видела я видео с той "бабушкой", там такая собака бешеная, что даже полицейские ее боялись. Вот эта старая волчица и пытала ребенка. Так, иногда родные хуже собак. Маленький страдалец, неужели среди окружающих никто не смог защитить ребенка?!!! Люди, люди ... в какое страшное время мы живем..."
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