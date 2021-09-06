Бабушка Андрея Лясова, замученного мальчика из Черкасс, рассказала, что над ним издевались родители и он их очень боялся.

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Я была шокирована. Я внука спросила: Андрюша, как это ты? А он: Да никак – и улыбается неестественно. Он вообще никогда ничего не рассказывал. Он их боялся», - рассказала бабушка Анна.

Родителей мальчика зовут Станислав и Анастасия. По словам бабушки, они его часто наказывали. Анна три года жила в одной квартире с Анастасией и ее бывшим мужем Андреем.

Бабушка рассказала, как однажды вернулась домой и увидела у мальчика на голове шишку, а родители сообщили, что это он сам бился головой о стену. По словам бабушки, больше всего мальчик боялся отца. Она рассказала, что хорошее отношение отца к сыну было лишь видимостью.

Бабушка Андрея также сообщила, что ей неизвестно, каким именно образом дочь и ее муж зарабатывали деньги. Известно, что Анастасия – повар, а Станислав в прежние времена работал риэлтором.

Бабушка рассказала, что муж ее дочери не проявлял интереса к мальчику. По ее словам, малыша в первые годы жизни устроили в детсад, а в возрасте около четырех лет решили оттуда забрать.

Напомним, что семилетнего Андрея забрали в больницу с гематомой головного мозга, следами от ожогов, разорванными ушами и губами.

Напомним, что оборвалась жизнь покалеченного мальчика из Черкасс

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