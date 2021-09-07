В Запорожье суд оштрафовал директора школы за буллинг

С 2020 года директор Полтавской школы в Гуляйпольском районе унижала ученика 5 класса, в том числе и на школьных линейках. Суд ее за это наказал.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала адвокат Ирина Вишнякова, которая защищала в суде потерпевшую сторону.

Директор школы в адрес детей использовала такие ругательства: "Баран", "Тебе место в клетке", "Скотыняка", "Тебе не место в этой школе", "Двоечник", "Закрой рот", "Собака".

Это крайне негативно повлияло на одного из детей. Мальчик не хотел посещать школу и замкнулся в себе. Позже, к издевательствам начали присоединяться и ученики. Родители школьника обратились к психологу, который подтвердил, что по отношению к ученику был буллинг в школе. Тогда родители написали заявление в полицию.

В свою очередь директор в суде факт буллинга возражала и отметила, что только делала замечания ученику по поводу его неподобающего поведения на уроках.

Позже, в классе провели анонимный опрос и проверку. Решением комиссии отдела образования, культуры, молодежи и спорта Гуляйпольской райгосадминистрации был подтвержден факт буллинга. Такой же вывод предоставил психолог, работавший с мальчиком.

В конце концов суд признал директора школы виновной в травле ученика и оштрафовал на 850 гривен. Однако, не увидели оснований для того, чтобы уволить руководительницу школы.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.