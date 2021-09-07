Горькая весть облетела культурный мир - умерла актриса и певица Роза Тураева
Советская, туркменская актриса и певица, народная артистка Туркмении Роза Тураева скончалась на 84-м году жизни. Это произошло 3 сентября в Ашхабаде.
Об этом сообщают СМИ.
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Причиной смерти источники из числа учеников Тураевой называют коронавирусную инфекцию, которая не выбирает, кого поразить в очередной раз.
Роза Сапаровна Тураева родилась в 1938 году в Мары. В 1960-м окончила музыкальное училище при Государственном театре оперы и балета имени Махтумкули, в котором затем служила.
После окончания института и до 1989 года около 30 лет проработала в Театре оперы и балета им. Махтумкули. Она также сыграла ключевые роли в операх "Травиата" и "Риголетто" Верди, "Севильский цирюльник" Россини, "Прекрасная Елена" Оффенбаха и "Кармен" Бизе.
Коллеги известной певицы Розы Сапаровны вспоминают ее лишь с теплотой и улыбкой. Она была искренним, открытым и, по большому счету, наивным человеком, которая во всех видела добро. Мир ее праху.
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