Девочка проснулась первой, а за ней и мать.

В Житомире парень 22 лет совершил убийство хозяйки квартиры, а также ее дочери, которая попыталась защитить маму.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Парень проник в одну из квартир многоэтажного дома. Там он надеялся встретить только 36-летнюю хозяйку. Неожиданно в квартире оказалась и ее 13-летняя дочь. По данным правоохранителей, трагедия произошла 4 сентября. Соседи вызвали спасателей, поскольку увидели задымление.

Прибывшие на место сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям устранили пожар и нашли в квартире тела девочки и ее мамы. На телах погибших распознали следы ранений. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 22-летнего парня. Также ему инкриминируют поджог квартиры.

По данным ТСН задержанный признался в преступлении, однако подчеркнул, что запланировал только кражу. Молодой человек знал своих жертв. Он пошел за женщиной, предположив, что она пьяна и уснет.

Правоохранители предположили, что погибшая забыла закрыть входную дверь. Парень вошел и начал собирать драгоценности. Девочка проснулась первой, а за ней и мать. Преступник убил обеих ножом и собрал вещи. Чтобы скрыть следы, он решил поджечь квартиру. Парню грозит пожизненное заключение.

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