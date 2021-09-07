В Запорожской области жительница Степановки Первой обвинила 38-летнего односельчанина в преследовании дочери Валерии, которая учится в 11 классе.

Об этом сообщает Телеграф.

Мать школьницы сообщила, что мужчина начал по телефону угрожать ее дочери. После этого он начал отправлять ей пугающие видеозаписи. На одной из них мужчина сам себя травмирует.

По словам матери, односельчанин начал психологически давить на ее дочь весной. Тогда он узнал, что отец девочки находится далеко, а матери дома нет. Сама школьница рассказала, что начал он с комплиментов. Девушка подтвердила, что сразу после знакомства их приняла, но намеков на возможные отношения мужчине не делала. Семья пострадавшей обратилась к правоохранителям. Односельчанин начал еще больше запугивать девушку.

«Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой», - рассказала школьница.

По ее словам, однажды он выхватил у нее телефон. Девушка боится, что при встрече этот человек может изнасиловать, избить или убить ее. Валерия призналась, что боится одна ходить по улице.

Информацию от потерпевшей стороны правоохранители внесли в ЕРДР по статье «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

Напомним, что односельчанин похитил 11-летнюю девочку

Как сообщала Politeka, мать нашла тело дочери в петле

Также Politeka писала, что День рождения закончился бедой для 13-летней украинки