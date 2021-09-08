Девушке, которая ранила из арбалета двух учителей в полтавской школе 6 сентября, накануне приснилось, что она должна кого-то убить

Об этом пишет издание poltava.to.

Почему для атаки она выбрала школу, в которой училась до 4-го класса, пока неизвестно. В качестве оружия девушка выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.

По свидетельствам очевидцев, девушка зашла в школу через один из работающих боковых входов, и дежурная ее не заметила. Ранее в школе охранником был мужчина, однако в день нападения на вахте сидела пожилая женщина. После произошедшего встал вопрос о необходимости работы в школе профессиональной охраны.

Девушка поднялась на второй этаж и выстрелила учительнице украинского языка и литературы в спину - не заходя в класс, с порога. Затем завуч школы в коридоре попыталась остановить незнакомку, спросив, что она тут делает - и получила стрелу в руку. Пострадавшие учителя девушку не знают.

Травмированных женщин быстро доставили в больницу. Одну пострадавшую учительницу сразу отпустили из больницы на амбулаторное лечение после оказания помощи, у нее колото-резаная рана руки. Состояние педагога, которой стрела попала в спину, тоже не вызывает опасений - рана оказалась несерьезной. Пострадавшим 50 и 66 лет.

Как добавляет издание kolo.news, стало известно, что нападавшую зовут Таисия, она заканчивала школу № 36, что в Рыбцах. Там учителя характеризуют бывшую ученицу как спокойного ребенка. Сейчас Таисия - студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

Сообщается, что полтавчанку уже направили на психиатрическую экспертизу, но результаты ее пока неизвестны.

В полиции сообщили, что девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Напомним, что директриса школы устроила издевательство над детьми, как ее наказали.

Как сообщала Politeka, стрельба прогремела рядом с кафе.

Также Politeka писала, что посреди дня расстреляли таксиста.