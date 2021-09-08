В квартире одной из пятиэтажек Житомира вор убил женщину и ее дочь

Об происшествии сообщил Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Тела женщины и ребенка с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили во время ликвидации пожара в квартире. Погибшими оказались 36-летняя житомирянка и ее 13-летняя дочь, которые там проживали. От ножевых ранений они погибли на месте.

Из дома исчезли все деньги и ювелирные изделия, поэтому главным мотивом в полиции называют ограбление, - сообщает ТСН.

Сообщается, что в тот вечер женщина была в кафе с друзьями, домой вернулась поздно и забыла закрыть входную дверь.

"Нападающий понимал, что женщина сама дома. Он ее отслеживал, готовился к преступлению. Зашел, увидел что она спит, начал собирать драгоценности. Сначала проснулась ребенок, потом женщина. Пока еще выясняется что именно было в квартире. В комнате, где спала женщина, высыпал ее вещи и поджег", — отмечает начальник Житомирской полиции Артем Лисогор.

С места преступления нападающий уехал на авто жертвы. Его зафиксировали в Ружинском районе, что почти в ста километрах. Там же и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек. Он сознался в содеянном. Мужчина утверждает, что с жертвами знаком не был и шел только на кражу.

"Я хотел просто вынести драгоценности. Убивать не планировал. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина. Ребенок мне нанес по спине ножевое ранение", — сообщил мужчина.

Подозреваемого суд оставил под стражей на 60 суток. Ему грозит пожизненное заключение.

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