Украинка Анна Бурак, приехала в Италию на заработки и умерла на территории аэропорта.
Об этом общественный деятель Лука Абейте написал в Facebook.
По его словам, трагедия произошла в Неаполе, на территории международного аэропорта Каподичино. Украинка внезапно почувствовала себя плохо. В этот момент ее обокрали неизвестные люди, отобрав деньги и личные вещи.
Лука Абейте рассказал, что преступление нападавшие совершили 3 сентября. Украинке было 60 лет. Несчастье произошло, когда она готовилась к посадке на рейс в Украину. Женщине попытались помочь медицинские работники, но их усилия оказались безуспешными.
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Лука Абейте сообщил, что умершая в Италии женщина на протяжении многих лет не могла вернуться в Украину. Общественный деятель добавил, что не существует границ для человеческой подлости. Так он высказался о таинственном исчезновении накоплений украинки и добавил, что эти деньги она хотела привести семье.
"Прости нас, Анна, ты на это не заслужила", – написал Абейте.
Анна Бурак на протяжении нескольких лет жила в городке Валло ди Диана, где работала сиделкой, а также занималась волонтерской деятельностью. Местные жители с уважением относились к украинке, ее называли доброй и альтруистической.
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