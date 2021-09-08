Исполняющий обязанности заведующего реанимацией Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк сообщил, что умершие в больнице маленькие сестры из Винницкой области отравились бледной поганкой.

Об этом говориться в сюжете ТСН.

Правоохранители сообщили, что мать умерших девочек заявила, что не знает, каким образом ее дочерям удалось съесть ядовитые грибы. По словам матери, девочки занимались только сбором грибов, а она их консервировала. При этом женщина подчеркнула, что не позволяла дочерям есть грибы.

Ранее в реанимацию больницы города Гайсин, что в Винницкой области привезли двух сестер. Одной девочке было четыре года, а другой 13 лет. Об этом поставили в известность правоохранителей. У сестер диагностировали острое отравление, причиной которого стало неизвестное вещество. Брат маленьких девочек также оказался в больнице. Ему 12 лет.

Полицейские установили, что причиной отравления детей могли стать съеденные ими лесные ягоды или грибы. Первая сестра умерла 5 сентября, а вторая – на день позже. Из поступившей позднее информации стало известно, что старшей сестре, которую звали Владислава, было всего 12 лет. Мать сестер скрыла, что ее дети могли получить отравление из-за грибов. Женщина лечила их дома пять дней, прежде чем сообщила врачам.

Отметим, что всего в семье было восемь детей, пять из которыех отравились. Всех малышей женщина воспитывала одна.

Напомним, что в реанимации остановилось сердце двух маленьких сестер

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