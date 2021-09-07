До того, как попасть в больницу, девочки ели грибы, рассказала их мать.

В Винницкой области в городе Гайсин малолетние сестры четырех и 13 лет умерли в реанимации местной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По данным правоохранителей, сестер привезли в реанимации 5 сентября. У них врачи диагностировали острое отравление неизвестным веществом. Когда врачи пытались оказать помощь детям, девочки умерли. В полиции начали расследование, в котором проверяют насколько профессионально действовали медики.

По одной из версий правоохранителей, сестры могли отравиться лесными ягодами или грибами. Брат девочек также оказался в больнице. Мальчику 12 лет. Известно, что правоохранители расследуют смерть девочек, квалифицировал ее по статье «Умышленное убийство». Сейчас полицейские проводят необходимые экспертизы. Судмедэкспертам предстоит выяснить истинную причину смерти детей.

По данным издания vinnitsa.info умершие сестры жили в себе Крутогорб в многодетной семье. Известно, что умерли они с разницей в день – 5 и 6 сентября. По словам матери умерших девочек, они ели грибы и лесные ягоды.

Отметим, что грибы любого происхождение не рекомендованы к употреблению детьми, которые не достигли 12-летнего возраста. Умышленное убийство наказывается в нашей стране 15-летним заключением или пожизненным сроком.

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