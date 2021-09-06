Уже в ближайшее время Минздрав собирается обнародовать разработанные нормы.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в настоящее время в МОЗ готовятся к возможному локдауну, разрабатывая более мягкий подход для тех граждан, которые успели пройти курс вакцинации.

Заявление прозвучало на программе «Сніданок з 1+1».

«Мы хотим, чтобы к бизнесу или уже вакцинированным людям применялись менее жесткие нормы, касающиеся карантина», - сказал Кузин.

По словам главного санитарного врача, в Минздраве уже начали пересматривать нормы карантина. Кузин предположил, что в новых условиях представители бизнеса смогут работать, даже если ситуация с распространением коронавируса ухудшиться. Не исключил он и то, что количество людей на одном квадратном метре площади придется регулировать.

Главный санитарный врач рассказал, что нормы, которые готовят в МОЗ распространят на посетителей различных заведений, а также на их сотрудников, которым придется вакцинироваться. По словам Кузина, в ближайшие дни в Министерстве охраны здоровья представят новые нормы.

Отметим, что по состоянию на пятое сентября в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавируса. 635 жителей нашей страны забрали в больницу. При этом, за сутки умерли 18 граждан. За все время эпидемии, пройти полный курс вакцинации в Украине успели 4,2 миллиона жителей нашей страны.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом в Украине резко подскочила

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