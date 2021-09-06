В киевской гимназии на прошлой неделе многим детям стало очень плохо

2 сентября детям в киевской гимназии стало плохо после уроков. Домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

У почти всех 200 воспитанников школьного учреждения были одинаковые симптомы - температура, диарея и рвота.

Уже на следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус. Норовирус - это один из типов кишечной инфекции. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью.

Остальные дети анализ на норовирус пока не сдавали, но отмечается, что за ними инфицировались и некоторые родители. По словам одной из мам, ее ребенок был белый, как простынь.

В самой гимназии инцидент пока не хотят комментировать. Известно лишь, что образцы, воды, готовой еды и продуктов отправили в Госпродпотребслужбу.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.