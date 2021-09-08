Я детей в коем случае не брошу.

В Кировоградской области выпустили под залог Татьяну Вишневскую, которая сбила мать троих детей.

Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным издания, когда женщина умерла, ее семья – дети и их отец попала в сложное финансовое положение. Мужа погибшей женщины зовут Александр. Он все еще не смог признаться детям в том, что на самом деле произошло с их матерью.

«Я не знаю, как им об этом сказать», - отметил отец Александр.

Мужчина начал заниматься оформлением опеки над детьми, а также помощи. Знакомые подтвердили, что ему сейчас практически ни на что не хватает денег. Младшему ребенку по имени Богдан сейчас всего полтора года. Его мама продолжала кормить грудью. Малыша пришлось перевести на искусственное вскармливание.

Александр сообщил, что деньги на еду для детей они с женой брали из государственной помощи. Из-за того, что похолодало, малыша на улицу пришлось некоторое время отец выносить не мог. Не было теплых вещей. Сейчас воспитывать троих детей одинокому отцу взялась помогать его пожилая мать. Александр начал оформление декретного отпуска, который бы позволил проводить время с детьми.

"Я детей в коем случае не брошу", - заявил отец.

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